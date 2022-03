Embracer Group med stor donasjon til Ukraina

HQ

Ingen har vel gått glipp av grusomhetene begått av Putins soldater i deres krig mot Ukraina. Som om det ikke var ille nok før, retter de seg nå også mot vanlige sivile, og mange mennesker og bedrifter har tatt stilling mot undertrykkelsen.

Nå har den svenske spillkjempen Embracer Group (som eier utviklere og utgivere som Asmodee, Gearbox Entertainment, Koch Media, Saber Interactive, THQ Nordic og flere) besluttet å hjelpe Ukraina. Selskapet donerer derfor en million dollar (rundt ni millioner norske kroner) til forskjellige organisasjoner, og sjefen Lars Wingefors matcher personlig dette med ytterligere en million. Her er hva de har å si:

"Millions of people are experiencing unthinkable hardships in Ukraine. The Embracer Group has decided to donate one-million US dollars for humanitarian aid to support those impacted through esteemed organizations such as the International Committee of the Red Cross, SOS Children's Villages, and ACT Alliance among others.

In addition, our Group CEO, Lars Wingefors, will match this donation with another one-million US dollar pledge to support our employees and contractors who are directly impacted by this crisis."