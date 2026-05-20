Embracer Group splittes, og spinner av Fellowship Entertainment med sine største IP-er

HQ

Embracer Group kunngjorde planer om å dele seg i to børsnoterte selskaper, og skiller ut de aller fleste av sine største IP-er gjennom utskillelsen av Fellowship Entertainment, som er et IP-ledet selskap bygget rundt spillutvikling, publisering og lisensiering.

Denne beslutningen er tatt for å "fange opp det fulle potensialet til de høykvalitets eiendelene i konsernet og akselerere verdiskapningen", forklarer Embracer i kunngjøringen. Etter å ha lest gjennom dokumentet, ser det ut til at Embracer splitter opp slik at Fellowship Entertainment kan fokusere på alle de kreative elementene i virksomheten, mens Embracer blir igjen for å administrere og føre tilsyn med virksomheten, samtidig som de også forfølger ting utenfor ny spillutvikling, dvs. "mobil, distribusjon, retro, filmer, remakes og remasters."

IP-en som nå vil bli samlet som en del av Fellowship Entertainment er: Ringenes Herre, Hobbiten, Kingdom Come: Deliverance, Metro, Tomb Raider, Darksiders, Dead Island, Remnant, samt "mange flere". Fellowships hovedforretningsområder er utvikling og publisering, samt lisensiering. Mens Embracer opererer innenfor forretningsområdene PC- og konsollspill, mobilspill, underholdning og tjenester og annet, som vi antar betyr alt annet som ikke er nevnt.

Fellowship Entertainment forventes å bli notert på Nasdaq Stockholm i 2027, og vil derfor være et eget børsnotert selskap. "Denne utskillelsen handler om et skarpere ledelsesfokus og tydeligere ansvar, noe som gir hver virksomhet den strukturen og det lederskapet som skal til for å realisere mer av sitt fulle potensial. Jeg er virkelig begeistret for Fellowship Entertainments muligheter til å vokse betydelig organisk i årene som kommer. Jeg er like optimistisk med tanke på potensialet i den dype porteføljen og de selektive M&A-mulighetene for et mer fokusert Embracer," sier Embracers administrerende direktør Lars Wingefors om delingen.