Embracer kjøper The Lord of the Rings, Limited Run Games og mye mer

De siste årene har Lars Wingefors sin Embracer Group brukt milliarder av kroner på å kjøpe flere titalls små og store utviklerstudioer, tegneserieskapere og andre selskaper innen popkulturen. Med både Borderlands-skaperne i Gearbox, Tomb Raider-rebooterne i Crystal Dynamics og Eidos Montreal, Metro Exodus-utgiverne i Deep Silver, Shadow Warrior-folka i Flying Wild Hog, porte-ekspertene i Saber Interactive og hele THQ er det ikke rart at svensken sier den massive organisasjonen har over 200 spill under utvikling. Nå kan han plusse på enda fler.

Embracer kunngjør nemlig at de har inngått en avtale om å kjøpe en rekke kjente og mindre kjente studioer, i tillegg til rettighetene til en ekstremt kjent franchise. Nærmere bestemt vil de snart eie Tripwire (Killing Floor, Maneater og Rising Storm), Tuxed Labs (Teardown), Bitwave (Wunderling), Middle-earth Enterprises (rettighetene til The Lord of the Rings- og The Hobbit-bøkene), Limited Run Games (utgir fysiske spesialutgaver av digitale og/eller retro spill, kule samleobjekter og eierne av den remaster-fokuserte Carbon Engine), Singtrix (lyd-teknologi), Tatsujin (en drøss med arkade-spill) og et annet studio i middelklassen de ikke ønsker å offentliggjøre enda.

Dermed er det tydelig at Wingefors og kompani fortsatt har et stort fokus på å gjenopplive gamle franchiser, samtidig som at de sluker opp en rekke små eller middels store utviklere som har gitt oss spill greie spill i nyere tid. Vi får se hvor lang tid det tar før fruktene av disse nye oppkjøpene tar form, men med både "Ringenes Herre", Killing Floor, den imponerende fysikk-teknologien i Teardown og folk som virkelig vet hvordan man pusser opp eldre spill er det ingen tvil om at selskapet vil pøse ut spennende ting fremover.