Embracer sier de ikke er ferdige med studiokjøp

HQ

Siden begynnelsen av 2020 har Embracer kjøpt hele 62 studioer. Det er i seg selv ganske vilt, og blant disse finner vi ganske store, som Gearbox, Aspyr, 4A Games og Saber Interactive. Men selv om de har kjøpt 62 studioer, er de på ingen måte ferdige.

I et intervju med Financial Times sier CEO Lars Wingefors at de i fremtiden vil øke mengden studioer under deres banner.

Angivelig har han fortalt dem at de planlegger å kjøpe det samme antallet, for samme sum på 8,1 milliarder dollar, i løpet av de neste par årene.

Men hvilke studioer de har i kikkerten vites ikke.