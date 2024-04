Embracer-sjef: "Jeg fortjener sikkert mye kritikk"

HQ

Du kjenner sikkert historien om hvordan Embracer gjorde det ene spektakulære oppkjøpet etter det andre, helt til boblen sprakk i fjor og krisen begynte. Dette har ført til store oppsigelser, men også kansellerte spill og dessverre også stengte utviklere.

Selskapets grunnlegger og administrerende direktør Lars Wingefors sier i et intervju med GamesIndustry.biz at skylden ikke skal legges på hans mange ansatte, men at han mener at det er han selv som bør få kjeft og at han fortjener kritikken han har fått:

"Som leder og eier må du av og til ta på deg skylden, og du må være ydmyk når det gjelder om du har gjort feil og om du kunne ha gjort noe annerledes.

Jeg fortjener sikkert mye kritikk, men jeg synes ikke at laget mitt eller selskapene fortjener all kritikken. Jeg kan ta mye av skylden selv. Men til syvende og sist må jeg tro på det oppdraget vi har satt oss, og det gjelder fortsatt, og det gjør vi nå mulig med denne [nye] strukturen."

Selv om dette ikke hjelper dem som er berørt av oppsigelsene, er det likevel forfriskende å se en toppleder innrømme at det ble gjort feil og faktisk ta ansvar for dem. Embracer ble nylig omstrukturert i tre separate deler, og forhåpentligvis er det verste nå over for dem.