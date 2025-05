Embracer skifter navn og skiller seg ut fra Coffee Stain

HQ

Den svenske spillgiganten Embracer har kunngjort at de vil skille ut Coffee Stain Group, utgiveren av flere store indietitler, inkludert Valheim, Satisfactory, Goat Simulator og Deep Rock Galactic, som omsatte for over 77 millioner pund i sitt siste regnskapsår.

Embracer Administrerende direktør Lars Wingefors sier i en kommentar :

"Coffee Stain Group har utrolige talenter, IP-er og lokalsamfunn. Hittil har det vært en sann oppskrift på suksess. Jeg har tillit til Antons strategi og lederskap, og ser en klar langsiktig mulighet i å tiltrekke og muliggjøre partnerskap med likesinnede uavhengige spillutviklere og talenter."</em>

Samtidig har Embracer også lagt frem sin kvartalsrapport, der det justerte driftsresultatet for fjerde kvartal endte på 1077 millioner svenske kroner (ca. 84 millioner pund). Med andre ord en økning på tre prosent sammenlignet med samme periode i fjor, med et justert driftsresultat på 544 millioner svenske kroner (ca. 42 millioner pund).

Sist, men ikke minst, vil Embracer skifte navn til Fellowship Entertainment, noe som vil påvirke de mer enn 6 000 gjenværende ansatte og selskaper som Crystal Dynamics, Dark Horse, THQ Nordic, Warhorse Studios, og mange flere. Det er ikke oppgitt noen eksakt årsak til navneendringen, men navnet Embracer vil leve videre i form av et privat holdingselskap.

Hva synes du om navneendringen og at Coffee Stain blir mer uavhengig?