Emily Blunt: Tom Cruises harde ord fikk meg til å overleve innspillingen av Edge of Tomorrow

Å filme sci-fi-filmen Edge of Tomorrow var en prøvende opplevelse, i hvert fall hvis du spør Emily Blunt, som spilte en av filmens to hovedkarakterer. Som de fleste av dere sikkert husker, fant Edge of Tomorrow sted i en post-apokalyptisk verden der menneskeheten kjempet mot en fremmed rase iført store mekaniske rustninger. Så da Blunt og Cruise først fikk kjenne på de nesten 40 kg tunge draktene, ble skuespilleren så sjokkert over hvor ukomfortable og keitete de var at hun begynte å gråte. I et intervju med Smartless delte Blunt hvordan hun brøt sammen i gråt rett foran superstjernen, som dermed ga henne noen harde, men hjelpende ord.

"I just started to cry, in front of Tom, and he didn't know what to do. And he just stared at me and was like, 'I know. I know. I know.' And I was like, 'Tommy, I'm not sure how I am going to get through this shoot.' And I started to cry, I was like, 'I'm just feeling a bit panicky about the whole shoot!' He literally goes --- he stared at me for a long time, not knowing what to do, and he goes, 'Come on. Stop being such a p*ssy, okay?' (Laughs.) And I did laugh, and we got through it."

Noen ganger er litt hard ærlighet alt du trenger, og som vi alle vet er ikke Tom Cruise en som trekker seg tilbake fra en utfordring, så det er neppe overraskende at han fortalte det til kollegaen sin på denne måten.