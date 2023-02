Emma Corrin blir Deadpool 3s skurk

Emma Corrin er mest kjent for sine opptredener som Princess Diana/Lady Diana Spencer i The Crown og mer nylig som en yngre versjon av Marion i My Policeman, men enda flere skal visst få øynene opp for henne snart siden hun har fått rollen som Deadpool 3s sentrale skurk. Dette bekreftes av hovedstjernen og Deadpool selv, Ryan Reynolds, etter en rapport fra Deadline .

Corrin vil bli med i den allerede stablede rollebesetningen sammen med Reynolds og Hugh Jackman, som er bekreftet å komme tilbake som Wolverine, og første opptreden som karakteren i et prosjekt som er riktig innebygd i MCU.

