Empire of Sin har blitt utsatt til høsten

En av de største overraskelsene på fjorårets E3 var Empire of Sin, som kommer fra den originale skaperen av Doom, John Romero. Spillet er isometrisk, taktisk og turbasert, og foregår på 30-tallet i USA, hvor du skal smugle alkohol, slåss mot rivaliserende bander, og bygge opp ditt mafia-imperium. Det var meningen at spillet skulle komme til både PC og konsoller til våren, men det har nå blitt forsinket.

Romero har sendt en pressemail til Gamereactor, hvor han bekrefter at spillet nå ankommer til høsten i stedet.

"The challenges in making a game like no-one has made before is exactly that - making a game no-one has made before. It takes time to get everything right and presents us with some unique opportunities. I am grateful we are taking the additional time to polish."

Du kan se gameplay fra spillet nedenfor.