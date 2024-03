Emptyvessel grunnlagt av flere bransjeveteraner med høye ambisjoner

Vi er dessverre vant til å rapportere om studioer som sier opp folk eller i verste fall legger ned, og derfor føles det fint å gjøre det stikk motsatte - nemlig etableringen av en ny utvikler, som tilfeldigvis også er veldig spennende.

Flere veteraner fra giganter som Activision, id Software og Naughty Dog har nå annonsert at de har slått seg sammen og dannet Emptyvessel. Blant spillene disse menneskene har jobbet med, finner vi "Doom, Quake, Call of Duty, Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Uncharted, Callisto Protocol" og flere andre.

Ambisjonsnivået er høyt fra starten av, og de sier at de vil fokusere på AAA-titler med "a specialty in the immersive shooter space". Vi får en første forsmak på hva som kommer i videoen nedenfor. Spillet går under arbeidsnavnet The System, og i et X-innlegg beskrives det som "inspirert av film, grafiske romaner og spill som utspiller seg i dystopiske sci-fi-verdener".

Som prikken over i-en bekreftes det at "den prisbelønte komponisten Mick Gordon (Doom, Borderlands 3, Prey) vil samarbeide med teamet for å skape lydlandskap for studioet", noe som selvsagt lover svært godt.

Gleder du deg til å se Emptyvessels første prosjekt The System?