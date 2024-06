En 300 prequel-serie er under utvikling av Warner Bros.

En 300 prequel-serie er under utvikling hos Warner Bros. Filmen skal fortelle historien om Sparta før hendelsene i filmen fra 2006, men de nøyaktige detaljene i handlingen er foreløpig ukjente.

HQ

Denne nyheten kommer fra Variety, som opplyser at Zack Snyder for øyeblikket er i samtaler om å regissere serien, med Deborah Snyder som utøvende produsent. Den opprinnelige 300 -filmen fortalte legenden om kong Leonidas' motstand mot den invaderende persiske hæren i slaget ved Thermopylae.

Selv om filmen og tegneserieromanen var basert på virkelige historiske hendelser, skrudde filmen og tegneserieromanen den var basert på, opp actionnivået til 11 og la inn rikelig med filmmagi for å få forsvaret av passet til å føles så mye mer episk. En oppfølger, 300: Rise of an Empire, kom ut i 2014, og klarte å generere gode inntekter på kino, så det er ikke så rart at Warner ønsker å utvide denne IP-en ytterligere.