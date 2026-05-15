En "administrerende direktør i millionklassen" kommer ikke til å løse spillbransjens problemer, sier Abylights markedssjef

HQ

Dataspill er inne i en tøff periode akkurat nå. Ikke når det gjelder utgivelser, men når det gjelder om bransjen blir sett på som en bærekraftig og givende bransje å jobbe i. Permitteringer og ny teknologi truer folks levebrød, men når vi leter etter løsninger på spillbransjens problemer, finner vi dem ikke på toppen av pengebunken. Det mener i hvert fall Abylight Studios' markedssjef David Martínez.

Vi snakket med Martínez på Madeira Games Summit, hvor vi spurte om problemene bransjen står overfor akkurat nå, og hvordan de kan løses. "Saken er at jeg ikke tror at en administrerende direktør i et millionforetak kommer til å løse disse problemene, for disse menneskene er ikke bekymret for dem. Det er vi, mellomstore bedrifter, som har ansvaret for å finne svarene," sa han.

"Jeg skulle gjerne sett at det var stabilitet og mulighet for hvem som helst til å gå inn i bransjen uten å bekymre seg for hvor man kommer til å være om fem år. For vi er fortsatt i ferd med å tilpasse oss det nye markedet. Jeg tror det er noe vi hadde i musikkbransjen og i kinobransjen for et par år siden," fortsetter Martínez.

Selvfølgelig dukket de to skumle bokstavene "A" og "I" opp i løpet av samtalen med Martínez, men han virket mindre opptatt av teknologien generelt, og bare av å sørge for at den blir brukt på en "etisk" måte. Hvis du vil høre mer om det, kan du sjekke ut hele intervjuet nedenfor :