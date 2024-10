En Alien: Isolation-oppfølger er under utvikling

For å markere 10-årsjubileet til Alien: Isolation, gikk utvikleren Creative Assembly og utgiveren Sega sammen for å avsløre noen nyheter som fansen har ventet ivrig på det siste tiåret. En oppfølger til det som ofte blir sett på som et av tidenes beste skrekkspill er nå i tidlig utviklingsfase, noe som betyr at vi om noen år alle skal tilbake til verdensrommet for å unngå xenomorfer og skrike der ingen kan høre oss.

Som bekreftet i en uttalelse på X, blir vi fortalt av kreativ direktør Al Hope: "På 10-årsjubileet virker det bare passende å la deg få vite at vi har hørt nødropene dine høyt og tydelig.

I dag er jeg glad for å kunne bekrefte, på vegne av teamet, at en oppfølger til Alien: Isolation er under tidlig utvikling. Vi ser frem til å dele flere detaljer med dere når vi er klare."

Det skal sies at siden dette er tidlig utvikling og ikke full produksjon kan denne oppfølgeren være 3+ år unna. Men med tanke på hvor bra den opprinnelige tittelen var håper vi at utviklingsteamet tar all den tiden de trenger for å bygge en oppfølger som er like hjemsøkende, skremmende og spennende som den første.