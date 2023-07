En animasjonsfilm om Watchmen kommer neste år

HQ

Som en del av San Diego Comic-Con har DC annonsert ikke bare én, men to nye animasjonsfilmer som kommer neste år. Den ene vil nok en gang utforske Justice League, med filmen Justice League: Crisis on Infinite Earths. Det andre prosjektet blir en filmatisering av den ikoniske tegneserieromanen Watchmen.

DC teaset for begge i et bilde som ble lagt ut på Twitter før Comic-Con, et bilde som viste en penn med en blekkflekk og en svertet jord, med disse to referansene til serien Infinite Earths og effekten på Rorschachs maske fra Watchmen.

Ettersom dette bare var kunngjøringen av begge prosjektene, har vi ennå ikke hørt noe om handlingen i noen av dem, men vi vet at begge filmene vil bli lansert direkte på strømmetjenester i 2024.

