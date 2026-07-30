En animert « Venom-film er offisielt under utvikling

Det er offisielt bekreftet at en animert « Venom-film er under utvikling. « Venom, en karakter som sist ble brakt til det store lerretet av Tom Hardy, hadde en litt merkelig utvikling i sine siste kinoopptredener. Det ble til tider antydet at han befant seg i samme verden som Spider-Man, men han fikk aldri sjansen til å møte helten eller kjempe mot ham. I stedet ble « Venom vår antihelt i sine egne filmer, og nå er en ny animasjonsfilm om ham under utvikling som en del av MCU.

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I et intervju med Josh Horowitz fra «Happy, Sad, Confused» ble Amy Pascal og Kevin Feige spurt om de ville være interessert i å se Kingpin og « Venom i en Spider-Man-film med Tom Holland i hovedrollen. Feige og Pascal ga et uforpliktende svar, og ba i praksis fansen om å holde fast ved håpet om at skurkene en dag kan dukke opp.

På slutten av klippet som ble lagt ut på Instagram, ba Horowitz Pascal om å bekrefte at det finnes en animert « Venom-film, noe hun gjorde. Filmen er offisielt under utvikling, og Zach Lipovsky og Adam Stein, best kjent for «Final Destination: Bloodlines», skal regissere.