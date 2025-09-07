En annen alumni vender tilbake til nye Scrubs

Gjenopplivingen av Scrubs fortsetter å ta fart. Mens vi allerede visste at hovedrolleinnehaverne Zach Braff, Donald Faison og Sarah Chalke alle kommer tilbake som JD Dorian, Chris Turk og Elliot Reid, vet vi nå at en annen veteran også kommer tilbake.

Deadline rapporterer at Judy Reyes vil gjenta sin rolle som sykepleieren Carla Espinosa, men ikke helt på samme måte som sine andre medspillere. Mens Braff, Faison og Chalke alle vil være nøkkelkarakterer, beskrives Reyes' Carla som en tilbakevendende cameo, delvis på grunn av det faktum at Reyes har en sammenfallende innspillingsplan som gjør at Scrubs -revyen overlapper med High Potential -serien, noe som betyr at hun bare vil dukke opp sjeldent i den tilbakevendende komedieserien.

Med Reyes om bord, går spørsmålet nå over til om noen andre tilbakevendende karakterer vil være tilbake. Showets synopsis for seriens retur antyder at de kanskje gjør det, selv om fokuset også vil være på nye karakterer. Se sammendraget nedenfor.

"Scrubs vil følge JD (Braff) og Turk (Faison), som skrubber sammen for første gang på lenge - medisin har endret seg, turnusleger har endret seg, men deres bromance har stått tidens prøve. Nye og gamle karakterer navigerer gjennom Sacred Heart med latter, hjerte og noen overraskelser på veien."

Gleder du deg til Scrubs' tilbakekomst?