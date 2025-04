Another Crab's Treasure får New Game Plus og mer gratis innhold denne måneden

HQ

Aggro Crab Games feirer Another Crab's Treasure sitt første jubileum, og det gjør det ved å gi spillerne mye gratis og høyt etterspurt innhold, i henhold til Year of the Crab-oppdateringen, som slippes senere denne måneden.

Nærmere bestemt lanseres Year of the Crab-oppdateringen den 21. april for PS5, PC og Xbox Series X/S, mens Nintendo Switch-versjonen kommer senere. Med New Game Plus, en Boss Rush-modus, nye prestasjoner, trofeer, oppgraderinger og mer, er den ganske fullpakket med ting for spillere.

"Vi kunne ha skalert opp fiendens statistikk og latt det være, men vi er bygget annerledes, så vi la til nye trekk til sjefer, noen nye gjenstander, og ja, vi remixet nesten alle fiender i spillet", sier Caelan Pollock, forfatter og kreativ leder hos Aggro Crab. "Håper dere alle liker det, og tusen takk for all støtten til dette spillet! Vi gleder oss til å vise dere hva som kommer så snart det er klart!"

Another Crab's Treasure kommer også snart i fysiske utgaver, og vi kan tenke oss at det kommer mer innhold til spillet etter oppdateringen Year of the Crab.

Another Crab's Treasure er tilgjengelig for PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC og Nintendo Switch.