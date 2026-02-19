En annen Game of Thrones prequel er i arbeid, og den vil bli tatt til scenen

HQ

En ny Game of Thrones prequel er under arbeid. Hvis du var bekymret for at en ny serie skulle prøve å ta over for A Knight of the Seven Kingdoms som den beste Thrones-serien på TV akkurat nå, trenger du imidlertid ikke å frykte, ettersom denne adaptasjonen i stedet er på vei til et helt nytt format.

Selv om det får meg til å tenke litt på Red Nose Day-parodien der Coldplays Chris Martin prøver å sette sammen en Game of Thrones -musikal, er dette stykket ekte, og vil bli satt opp av Royal Shakespeare Company. Ifølge Variety har det fått tommelen opp fra George R.R. Martin, som har rost stykkets manus og folkene bak det.

"At verket mitt nå blir dramatisert, er noe jeg ikke hadde forventet, men som jeg tar imot med stor entusiasme og begeistring. Teateret tilbyr noe unikt. Et sted der min og publikums fantasi kan møtes og forhåpentligvis skape noe magisk," sier han. "For meg var RSC det opplagte valget når jeg tenkte på å sette opp en Game of Thrones -historie på scenen. Shakespeare er det største navnet i engelsk litteratur, og stykkene hans har vært en konstant kilde til inspirasjon for meg og mitt forfatterskap. Ikke bare det, han sto overfor lignende utfordringer når det gjaldt å sette et slag på scenen, så vi er i godt selskap. Det blir spennende å se hendelsene i dette nye stykket utfolde seg i et levende miljø. Duncans mesterlige manus er en fullkommen hyllest til verdenen, og jeg gleder meg veldig til at både fans av serien, og kanskje folk som aldri har lest en av bøkene mine, skal få oppleve denne nye historien på et teater."

Filmatiseringen kommer fra forfatter Duncan Macmillan og vil bli regissert av Dominic Cooke, Martin fungerer som skapende og utøvende produsent. Stykket finner sted over et tiår før den første sesongen av Game of Thrones, og skildrer turneringen på Harrenhal. Fans som har fulgt med i timen, vet kanskje at dette er stedet der Rhaegar Targaryen og Lyanna Stark møtes for første gang, og hvor førstnevntes sang får sistnevnte til å gråte. Det gikk også rykter om at turneringen ble holdt kun for at Rhaegar skulle kunne snakke med de andre lordene i De syv kongedømmene om å avsette sin far - den gale kongen - som hersker. Som hendelsen som førte til det berømte Roberts opprør, er vi sikre på å se bedrag, død og sannsynligvis romantikk på scenen når Game of Thrones: The Mad King har premiere. Sjekk ut handlingsbeskrivelsen nedenfor:

"En lang vinter tiner i Harrenhal, og våren er lovet. På en overdådig bankett kvelden før en ridderturnering møtes elskende, og festdeltakerne spekulerer i hvem som skal kjempe. Men i skyggene, midt i den voksende uroen over de blodtørstige handlingene til rikets nådeløse gale konge, forbereder dissidenter fra hans indre krets et forræderisk komplott. Langt borte lyder kampens trommer."