En annen PS1 Star Wars-klassiker blir gjenopplivet

Star Wars: Bounty Hunter kom ut i august i fjor, men Aspyr er ikke ferdig med å bringe tilbake gamle Star Wars-spill, og nå er turen kommet til en PS1-klassiker som ble lansert ett år etter Episode I: The Phantom Menace.

Star Wars Episode I: Jedi Power Battles ble utviklet av LucasArts og HotGen Studios, og ble lansert i 2000 til PlayStation og senere Dreamcast, og er et actionplattformspill som hovedsakelig utspiller seg i slaget om Naboo, der du spiller med figurer som Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Mace Windu (hadde blå lyssabel i det originale spillet, men tegningene er oppdatert til denne versjonen), Adi Gallia og Plo Koon.

23. januar 2025 gjenopplives spillet for moderne konsoller: PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One og PC, av Aspyr Media. En Nintendo Switch-versjon vil komme på et senere tidspunkt.

Denne versjonen vil introdusere nye, moderne kontroller, nye lyssabel-farger, nye spillbare figurer som sandboere og enda flere overraskelser, inkludert de gamle juksekodene. Du kan spille co-op i sofaen med en annen spiller på alle nivåer og med alle de hemmelige figurene, som alle er låst opp fra starten av.