En ansatt hos Blizzard ble sparket for å ha brukt et «instakill»-juks i World of Warcraft

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I World of Warcraft får Blizzard-ansatte tittelen «Game Master». Noen har tilgang til juks som de kan bruke i spillet, og kan overvåke servere, klaner og mer for å sikre at alle spiller rettferdig og har det gøy. Stor makt medfører stort ansvar, som man sier, og en Blizzard-ansatt misbrukte sin makt for å hjelpe seg selv med å komme seg videre gjennom Mythic Plus-løp.

Mythic Plus er en endgame-funksjon i World of Warcraft, der du og fire venner drar på eventyr gjennom et stadig vanskeligere fangehull. Ifølge et innlegg fra Blizzards community manager Kaivax ble det oppdaget at en ansatt ga sin gruppe en urettferdig fordel ved å bruke en spell som kun er tilgjengelig for utviklere, og som lar deg umiddelbart drepe fiender i området rundt deg.

«Våre verktøy bekreftet det som også kom frem i diskusjonene i fellesskapet, og vi har undersøkt hendelsen nøye. Vi kan bekrefte at dette var en handling utført av én enkelt Blizzard-ansatt, i strid med vår atferdskodeks. Denne ansatte er med umiddelbar virkning ikke lenger ansatt i selskapet. Vi iverksetter også tiltak mot spillerkontoene som var medskyldige i dette bruddet,» heter det i uttalelsen på WoW-forumene.

Kaivax forklarte at et lite antall utviklere kan bruke verktøy som kun er tilgjengelige for utviklere på live-servere for å utføre hastige feilrettinger i spillet når det er nødvendig. Hver bruk av et slikt verktøy loggføres for å sikre at bruken er berettiget. I dette tilfellet er det klart at bruken ikke var berettiget, og spillets integritet ble krenket.