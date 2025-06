En Attack on Titan-hubnettside har blitt lansert

HQ

Attack on Titan Attack on Titan har avsluttet sin løp som anime, og for mange fans markerer dette utvilsomt også slutten på deres reise med IP-en. Men det er mange andre som leter etter mer fra Attack on Titan, og hvis det høres ut som deg, har vi noen gode nyheter, ettersom en informativ online hubportal har blitt lansert.

Dette er i praksis stedet å besøke for alt som har med Attack on Titan å gjøre. Her kan du finne nyttig og nyttig informasjon om mangaen og serien, i tillegg til ytterligere oppdateringer om hva fremtiden bringer. Du kan også bruke dette stedet til å få tak i merchandise eller offisielle bøker, eller for å se en rekke trailere og ulike videoklipp relatert til seriens historie.

Det er unødvendig å si at hvis du fremdeles ikke har kommet over den vanvittige slutten på serien, vil du ikke gå glipp av å sjekke ut denne nettportalen.