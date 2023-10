En av de beste skrekkfilmene fra 2022 blir videospill

Barbarian ble ansett som en av fjorårets beste skrekkfilmer. Nå skal den overføres fra det store lerretet til spillmaskinene våre, for Diversion3 Entertainment er i gang med en filmatisering av den skremmende filmen.

Tim Hesse, utøvende produsent hos Diversion3, sier følgende i en uttalelse til Bloody Disgusting : "Vi gleder oss veldig til å samarbeide med teamet hos New Regency for å utvide omgivelsene, karakterene og skapningene i Barbarian. Filmen gjorde en fantastisk jobb, ikke bare med å skremme publikum med sine uventede og skremmende vendinger, men også med å etablere sterke karakterer i skremmende situasjoner. Vi ser frem til å utforske disse temaene videre i spillet."

Barbarian fokuserer på et Airbnb-opphold som går fryktelig galt etter at gjestene innser at stedet de bor på også er hjemmet til en monstrøs kvinne. Med tanke på Diversion3s arbeid med Evil Dead: The Game og Friday the 13th: The Game, kan det være at vi får se et nytt asymmetrisk flerspillerspill.