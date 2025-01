En av de mest plagsomme fotballspillerne i nyere tid legger opp i en alder av 41 år

HQ

Når man tenker på de mest voldelige og plagsomme fotballspillerne, er Felipe Melo et navn man garantert kommer til å tenke på. Den brasilianske midtbanespilleren, som tilbrakte karrieren i Brasil, Spania, Italia og Tyrkia, kunngjorde fredag at han hadde bestemt seg for å legge opp som fotballspiller.

Han planla å spille minst ett år til med sitt siste lag, Fluminense, i håp om å spille det første FIFA Club World Cup under det nye formatet (han skulle ha møtt Borussia Dortmund i gruppespillet), men Fluminense forlenget ikke kontrakten hans.

I et innlegg på sosiale medier nevnte Melo ikke Fluminense eller noen av de tolv lagene han har spilt for siden 2001 ved navn. I stedet takker han "fremfor alt Gud, som har gitt meg gaven, motet og muligheten til å oppleve alt dette". "Min styrke har alltid kommet fra Guds tro, kjærlighet og barmhjertighet. I de vanskeligste øyeblikkene var Han med meg og løftet meg opp, og i øyeblikk av herlighet minnet Han meg på å være takknemlig".

Melo var godt kjent for sitt termperament og røde kort

Melos største suksess var med Galatasaray, der han vant tre tyrkiske ligaer, og spesielt de siste årene i Brasil, der han vant tre Libertadores Cup, to med Palmeiras (2020 og 2021) og én med Fluminense (2023). Han var også landslagsspiller med Brasil, og vant en Copa América og i 2007.

Melo, som fikk kallenavnet Pitbull, var også kjent for sine ofte voldsomme taklinger i forsvaret, noe som førte til at han ble utvist flere ganger (han fikk 23 røde kort i løpet av karrieren) og var virkelig fryktet av rivalene. Temperamentet hans strakte seg noen ganger utenfor banen, som en av hans siste utvisninger viser, i fjor sommer, da han dyttet en ansatt fra motstanderlaget voldsomt.