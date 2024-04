En av de opprinnelige Halo-skaperne kan komme til å jobbe med serien igjen.

HQ

Den siste tiden har det vært mye omtale av Marcus Lehto. Han var art director for Halo: Combat Evolved og bidro sterkt til å skape en av tidenes mest ikoniske videospillkarakterer (Master Chief) og beholdt rollen frem til Halo: Reach, da han i stedet ble creative director.

Men etter det forlot han Bungie og startet studioet V1 Interactive, som dessverre måtte legge ned etter å ha gitt ut sitt eneste spill Disintegration. Dette førte til at Lehto gikk over til EAs nye Battlefield-studio Ridgeline Games, men der ble han bare i to år, før han bestemte seg for å slutte og etterpå var åpenlyst kritisk til sin tidligere arbeidsgiver.

Så hva gjør han nå? Vel, det vet vi ikke helt sikkert, men på X skriver han at han jobber med Unreal Engine 5 (nok en gang muligens også kritikk mot EAs Frostbite -motor), og uttaler :

"Elsker virkelig å være tilbake i @UnrealEngine etter omtrent 3 år. Støv av ferdighetene mine og akklimatiserer meg til alle de nye, fantastiske tingene i UE5. Så bra."

Dessverre gir ikke dette oss noen ledetråder om hva han gjør nå... eller gjør det? Som innholdsskaperen Rebs Gaming bemerker, har det gått mange rykter om at det neste Halo skal utvikles med Unreal Engine 5. I seg selv er det en veldig vag sammenheng, men Lehto selv har vært på likerkurs på X-innlegg om alle disse ryktene og samler noen bevis for det.

Vi kan absolutt tenke oss at Lehto selv ønsker å vende tilbake til franchisen han var med på å starte, og også at 343 Industries ønsker å få med seg kunnskapen hans fra Halo. Det er selvfølgelig bare spekulasjoner, og vi vil nok høre mer offisielle nyheter om Lehtos nye arbeidsgiver ganske snart, men bli ikke overrasket om han jobber med Halo igjen.