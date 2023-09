En av de største feilene i Star Wars er rettet opp

HQ

Vi husker vel alle Star Wars Episode VI: Return of the Jedi, ikke sant? Ikke den beste, og absolutt ikke den verste, men fordi den ble laget i den klassiske epoken av romoperaen, var det noen plothull, feil og mer til i filmen.

En av disse feilene som stikker seg ut, er i kampen over Sarlaac-gropa, der vi ser Luke sparke etter en mann, slik at han faller ned i beistets store gap. Men når man ser på sparket, er det tydelig ingen forbindelse mellom Lukes fot og mannens ansikt.

40 år senere avslører en ny bok at denne mannen har et navn. Han heter Sion, og alt du trenger å vite om ham, er at han hadde en svært dårlig dag over Sarlaac-gropa. Luke prøvde nemlig aldri å skitne til skoene sine med mannens ansikt. I stedet "Forcesparket" han Sion ned fra plattformen og ned i døden... For en måte å dø på.