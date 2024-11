En av League of Legends eldste Champions er klar for en Arcane-inspirert omarbeiding

HQ

Det ser ut til at Riot Games er satt til å koble League of Legends og den nå avsluttede TV-serien Arcane ytterligere. I løpet av de siste dagene har en rekke lekkasjer og rykter begynt å gjøre rundene og antyder at det snart vil komme mange Arcane-inspirerte tillegg til MOBA.

Den største av dem ser ut til å være en fullstendig omarbeiding av karakteren Viktor, som vil få et moderne redesign for å gjenspeile utseendet hans i Act 3 of Arcane: Sesong 2. Informasjonen kommer fra LeagueOfLeaks på X, hvor de viser det som ser ut til å være et lekket bilde av den omarbeidede Viktor i Teamfight Tactics, et spill som deler nesten fullstendig karakterdesignparitet med hoved MOBA. Det er også nevnt at med denne redesignen i tankene, vil Viktors mange skinn også motta oppdateringer for å matche den nye grunnmodellen.

Som du også kan se i lekkasjen, nevnes det også at en av spillets neste Champions vil være Mel Medarda. Karakteren nådde også nylig sin fulle form i avslutningen av serien, og det ser ut til å være den versjonen som vil bli implementert i den populære flerspillertittelen.

LeagueOfLeaks hevder også at den første sesongen av spillet i 2025 vil dreie seg om Noxus med en justert Summoner's Rift som gjenspeiler den krigførende nasjonen. Det er i denne sesongen det hevdes at Mel debuterer. En Noxian-mester er også oppgitt å få en oppdatering i 2025 også, med dette kommer bare noen uker etter at Ambessa (Mels mor) ankom spillet som en spillbar Champion også.