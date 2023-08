En av Netflix' beste filmer blir fjernet

HQ

The Power of the Dog fjernes fra Netflix Norge fra 19. august. Filmen hadde Benedict Cumberbatch i hovedrollen og ble nominert til en rekke Oscar-priser.

Det kan virke merkelig at en Netflix-original blir fjernet fra strømmetjenestens nettsted, men som DigitalSpy rapporterer, er ting litt mer komplisert enn som så. The Power of the Dog vil for det første forbli på Netflix USA, så hvis du har et VPN, går det bra.

The Power of the Dog flyttes også fra Netflix til BBC i Storbritannia, for en ettårig avtale, ettersom BBC hjalp til med å produsere filmen. Dette betyr at hvis du er i Storbritannia, vil du fortsatt kunne se filmen, men ikke på strømmeplattformen.

Så alt vi trenger å gjøre er å vente et år, og så er filmen tilbake. Egentlig en enkel sak.