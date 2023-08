En av nøkkelscenene i den nye Mission Impossible ble filmet i Tom Cruises garasje.

HQ

Det er ikke noe nytt at filmteamene går tilbake og gjør om på ting etter at det første klippet er testet med fokusgrupper, det skjer i alle store filmproduksjoner - hele tiden. Det er imidlertid mye sjeldnere at man står uten en fungerende nøkkelscene og må filme alt på nytt i garasjen til hovedrolleinnehaveren. Men det var det som skjedde da regissør Christopher McQuarrie satte sammen de siste og viktigste delene av den aktuelle actionthrilleren Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, forteller han til magasinet Empire.

Christopher McQuarrie:

"Fokusgruppene og testvisningene fikk ikke med seg Marie-historien. Og jeg innså at vi bare var litt for smarte, at vi ikke hadde lagt den ut... Hele Mission Briefing-scenen ble til i løpet av en uke og ble filmet på én dag. Bortsett fra innslagene, som vi filmet i garasjen til Tom i Florida fordi det manglet et element. For det første kappkjørte vi for å filme innslagene, og alt du kappkjører for å filme, ser bare ut som dritt. Det var den lengste og siste dagen på filmen. Da jeg satte sammen scenen, innså jeg at jeg hadde nøkkelen, jeg hadde Isla, jeg hadde dusørjegerne, og vi hadde slitt med hva tilbakeblikkene til Marie betydde...

Jeg satt i klipperommet. Jeg klippet inn Marie-opptakene og sa: "For 30 år siden ble du gitt et valg. Jeg bare la det frem. Slutt å be publikum om å finne ut av det og bare si det til dem, de vil jo vite det. Jeg ringte Tom og sa bare: "Vi har tabbet oss ut". Det er et veldig viktig bilde som mangler". Jeg sa: "Vi trenger et forbryterbilde. Det er ikke nok å si det abstrakt. Vi trenger dette bildet. Det utløste - når jeg først hadde tatt ett bilde, kunne jeg like gjerne ta alle på nytt. Så vi tok med oss et skrivebord, et gulv, en veske, noen bilder og en pistol, alle de grunnleggende rekvisittene, og dro til Toms garasje i Florida. Vi satte sammen et lite team og tok opp alt på nytt."



