En av seriene på Apple TV+ har blitt plukket opp for en femte sesong

Apple har i det siste delt mange nyheter og informasjon om sin strømmeplattform Apple TV+. En av disse nyhetene er at strømmetjenesten har bestemt seg for å plukke opp og forlenge en av sine lengstlevende serier, ettersom komedieserien Trying har fått grønt lys for en femte sesong.

HQ

Da Apple TV+ først ble lansert, var Trying en av de tidligste seriene som debuterte på plattformen, og har siden den gang blitt utvidet til fire sesonger med TV. Den siste episoden hadde premiere i fjor, og ble avsluttet i juli, og siden da har vi ventet på å høre om serien kommer tilbake. Den gode nyheten for Trying -fansen er at det vil skje.

Den femte sesongen er på vei, og både Rafe Spall og Esther Smith kommer tilbake i hovedrollene som foreldre til to adopterte barn som navigerer i livet i London. Det er uklart når sesong 5 vil bli filmet og deretter ha premiere, eller hva handlingen vil se ut til å avdekke.