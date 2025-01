Én av ti spillutviklere permittert i 2024

HQ

2023 og 2024 har ikke vært noen gode år for spillutviklere. Hver uke føles det som om vi diskuterer avlyste prosjekter, nedleggelser av studioer og selvfølgelig oppsigelser. Ifølge en fersk GDC-undersøkelse kan problemet gå dypere enn vi først trodde.

I GDC-rapporten ser vi at 11% av respondentene rapporterte at de hadde blitt permittert de siste 12 månedene, og bare 43% av de spurte utviklerne sa at det ikke hadde vært noen permitteringer i selskapene deres overhodet.

Ifølge en av respondentene (via GamesRadar) ligger skylden på de "umulige" målene som utviklerne blir satt med hvert nye prosjekt. "I denne bransjen setter vi oss umulige mål, og så sparker vi alle hvis de viser seg å være umulige. Vi må bruke lean og smidige prosesser i stedet for å skyte etter månen hver eneste gang."

Med skyhøye kostnader og økende tidsbruk i utviklingsfasen blir hver eneste store lansering mer og mer et sjansespill i dag. Utviklere kan bruke nesten ti år på en tittel, og når den så underpresterer massivt, koster det opp til hundrevis av millioner dollar.

Hva tror du er løsningen på permitteringer i spillbransjen?