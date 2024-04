En BAFTA-avstemning avslører de 20 mest ikoniske videospillkarakterene gjennom tidene.

HQ

Hvem er den mest ikoniske spillkarakteren gjennom tidene? Det er et spørsmål som har skapt opphetede debatter blant gamere i flere tiår, og nå har BAFTA forsøkt å sette en stopper for alle diskusjonene med en ny meningsmåling som lister opp de 20 mest ikoniske karakterene.

Avstemningen tok utgangspunkt i svarene fra tusenvis av spillere, og ga oss en liste som er ganske variert når det gjelder hvilke typer figurer vi ser og hvor mye historie de har med spillere. På førsteplass finner vi ingen ringere enn Lara Croft fra Tomb Raider-serien.

Dette vil nok sjokkere mange, ettersom de fleste ville forventet at Mario, Sonic eller til og med Pac-Man skulle ligge på denne plasseringen. Mario havner på andreplass, og Sonic er å finne på fjerdeplass, overraskende nok bak Agent 47 fra Hitman-spillene. Sackboy fyller deretter ut topp 5.

Sjekk ut topp 20-listen nedenfor, og hvis du vil ha et lite avsnitt som forklarer hver enkelt figur, finner du BAFTAs liste her. Forbered deg på enda flere overraskelser, og en hel del recency bias, for ikke bare én, men to Baldur's Gate III-figurer er med på listen.