En Bakugan-film er under arbeid

En film basert på den populære leke- og anime-serien Bakugan er under arbeid. Filmen utvikles av Spin Master Corporation sammen med Brad Peyton, som skal skrive, regissere og produsere filmen.

Peyton er kjent for sitt arbeid med Dwayne Johnsons Rampage, som tjente inn godt over 400 millioner dollar på billettkontoret, samt Netflixs Atlas. Via Deadline, Peyton hadde følgende å si om å lage Bakugan-filmen :

"Bakugan er klar for filmbehandling, og jeg er begeistret over å være den som bringer den til det store lerretet for aller første gang ... Jeg er sikker på at vi vil skape en må-se filmbegivenhet som gjør rettferdighet mot den unike og episke verdenen som er Bakugan."

Bakugan var et leketøy som hoppet på Pokémon- og Yu-Gi-Oh-bølgen i 2007. Selv om det ble en suksess og genererte over 1 milliard dollar, er det lenge siden det virkelig var i rampelyset, noe som får oss til å lure på hvor populær serien fortsatt er i dag.