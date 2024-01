En Byggmester Bob-film er på trappene

HQ

Ok, barn, dere har hatt det gøy med Barbie-filmen. Nå er det de ekte mennenes tur til å få en filmopplevelse uten like, for Byggmester Bob er angivelig på vei til det store lerretet.

Etter suksessen med Barbie-filmen ønsker Mattel å utvide sitt filmunivers, og Byggmester Bob blir en del av det. Ifølge Variety skal filmen produseres av Jennifer Lopez, og den kommer også til å gi den klassiske britiske figuren en ny vri.

Bob the Builder følger Anthony Ramos som Roberto alias Bob, en bygningsarbeider som reiser til Puerto Rico for å jobbe. Ifølge loggen skal Bob "ta opp problemer som påvirker øya og grave dypere i hva det vil si å bygge. Bobs reise vil feire de karibisk-latinske nasjonenes og befolkningens livlige og fargerike strukturer."

Ja, ja, alle de fantastiske menneskene og alt det der, men hvis jeg ikke ser noen snakkende anleggsmaskiner, går jeg rett ut av kinosalen. Filmen skal animeres, og Felipe Vargas har skrevet manus.

Kommer du til å sitte i salen til Byggmester Bob-filmen?