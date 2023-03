En Dead by Daylight-film er på trappene

HQ

Dead by Daylight, det populære skrekk-flerspillerspillet som ser en gruppe overlevende prøve å unnslippe skjærsilden mens en skremmende morder streifer rundt på kartet, får sin egen filmatisering, og bringer den ut av tåken og ut på storskjermen.

Filmen Dead by Daylight er et samarbeid mellom det kjente skrekkfilmstudioet Blumhouse, Atomic Monster og det største kanadiske spillstudioet, Behaviour Interactive. "Vi kunne ikke vært mer begeistret for å jobbe med Jason Blum og James Wan, to giganter i skrekkfilmindustrien, for å utvide Dead by Daylight-universet ytterligere," sa Stephen Mulrooney, konserndirektør i Behaviour Interactive.

Siden lanseringen av Dead by Daylight har over 50 millioner spillere gått inn i tåken, så det kommer til å være mange fans som følger med på dette prosjektet. Jason Blum virker imidlertid sikker på at han og James Wan vil finne den rette regissøren og manusforfatteren til jobben.

"Vi vet at det er så mange fans av Dead by Daylight der ute, og synes det er viktig at vi finner noen som setter pris på og elsker verden så mye som vi gjør, for å hjelpe oss med å bringe spillet til storskjermen," sa Blum. "Vi vet at våre partnere i Behaviour og Atomic Monster vil hjelpe oss med å bringe den beste versjonen av dette spillet til liv."

Er du spent på Dead by Daylight-filmen?