En Death Stranding-anime er under utvikling, ifølge Hideo Kojima

Hvis du trodde at juni Death Stranding 2: On the Beach og den planlagte live-action-tilpasningen av spillet som kommer fra A24 var alt Death Stranding som var under utvikling for øyeblikket, ser det ut til at du ville ta feil.

I et intervju med Vogue Japan, som lagt merke til av VGC, Death Stranding skaperen og Kojima Productions grunnlegger, Hideo Kojima, har nevnt at en anime basert på den uvanlige franchisen også er under utvikling. Spesifikasjonene og ytterligere detaljer ble ikke utdypet, men siden dette kommer direkte fra munnen bak ideen, må vi anta at det er ganske nøyaktig.

I sin helhet uttalte Kojima: "Jeg jobber for tiden med A24 på en live-action-filmatisering av Death Stranding. Når det gjelder filmatiseringer av spill, finnes det verk som The Last of Us, som er tro mot den opprinnelige historien, og filmer som The Super Mario Bros Movie, som er mer som en tjeneste til fansen av spillet.

"Selv om disse verkene har sine egne fortrinn, ønsker jeg som filmentusiast å forfølge filmens uttrykksfulle potensial. Jeg har som mål å skape et Death Stranding som bare kan realiseres gjennom film, og som kan vinne priser på festivaler som filmfestivalen i Cannes eller filmfestivalen i Venezia. Vi jobber faktisk også med en anime-filmatisering."

Apropos Kojima og Cannes Film Festival, så traff vi nylig det japanske ikonet på messen, hvor han ga en kort hilsen til Gamereactors lesere og fans.