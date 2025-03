En direkte oppfølger til Cloverfield er fortsatt på vei

Cloverfield fra 2008 var ikke bare et innblikk i det beste av found footage- og monsterfilmer, men den skapte også et univers som folk ble fascinert av. Den har gitt opphav til spin-offs som 10 Cloverfield Land og The Cloverfield Paradox, men vi har ennå ikke sett en direkte oppfølger.

En slik er imidlertid på vei. Det er ifølge regissør Babak Anvari, som tar over tøylene til franchisen fra Matt Reeves for denne oppfølgeren. I en samtale med CountdownCityGeeks på SXSW nylig ble Anvari spurt om hva han kan fortelle oss om filmen, og om han kunne tease den litt.

"Så trist at jeg ikke kan det fordi alle på det teamet er veldig hemmelighetsfulle, noe jeg forstår," sa han. "Men uansett hva som skjer, må du bare vite at du forhåpentligvis kommer til å få noe fantastisk."

Filmen ble først avslørt i 2022, sammen med nyheten om at Anvari skulle regissere. Forhåpentligvis får vi høre mer om den snart, og får en retur til den ødelagte verdenen i Cloverfield.