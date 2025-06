HQ

Nintendo får virkelig mye igjen for pengene sine gjennom Nintendo Today! -appen. Tjenesten har nettopp blitt brukt nok en gang for å bekrefte en ganske spennende begivenhet som finner sted om et par dager.

Det har nettopp blitt notert at onsdag 18. juni kan vi se frem til en Donkey Kong Bananza-fokusert Nintendo Direct. Det nøyaktige tidspunktet for showet er også bekreftet å passe Nintendos typiske tidspunkt kl. 15, men hvor lenge den varer er ukjent.