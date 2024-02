En Dune: Awakening-showcases kommer neste uke

HQ

Utvikleren Funcom har annonsert at vi allerede i neste uke kan dra til Arrakis for å se "new gameplay footage" til det kommende overlevelsesspillet i den åpne verdenen til Dune: Awakening.

Spillet tar spillerne med til en felles verden som bebos av tusenvis av spillere, der de skal skape sin egen identitet og møte karakterer fra filmene og bøkene i et forsøk på å avdekke et mysterium som ligger under sandens overflate.

Hvis alt dette høres spennende ut, kan du følge med på den første av en rekke fremvisninger fra og med neste uke, der programleder Soe "Soembie" Gschwind vil presentere nytt gameplay og mye mer. Den første sendingen starter klokken 18 den 4. mars, og du kan se den her.