En ensom Ubisoft-utvikler måtte bygge om King Kongs hode fordi Peter Jacksons sønn ikke likte det

Etter å ha avsluttet The Lord of the Rings trilogien, siktet regissør Peter Jackson seg inn på et helt annet prosjekt, og byttet ut Midgard med monstre, alt sammen for filmen King Kong fra 2005. Filmen hadde en ganske stor rollebesetning, og selv om den fikk en grei mottakelse, nådde den ikke opp til de høydene som regissøren var kjent for med sine tre tidligere prisbelønte filmer.

Men den filmen ble ved debuten ledsaget av et tilhørende videospill kalt Peter Jackson's King Kong, et spill som ble utviklet av Ubisoft Montpellier. Nå har vi hørt litt mer om det spillet, ettersom en Ubisoft-utvikler har snakket med Retro Gamer for nummer 270 (takk, GamesRadar+), og avslørt at en ensom utvikler fikk i oppgave å gjøre litt ekstra for å "fikse" Kongs ansikt fordi Jacksons sønn ikke var fan av det opprinnelige utseendet.

Art director Florent Sacré sa: "Jeg måtte omarbeide Kongs hode, alene i studioet, fordi det var noen detaljer som måtte endres, som en snute som var for stor og et skammelig øyenbryn."

I motsetning til mange andre videospill, var Jackson tilsynelatende ganske hands-on med dette prosjektet også, og delte til og med fotografiene han tok i Sør-Sentral-Frankrike for filmen med Ubisoft, slik at de kunne få et autentisk bilde av terrenget og lignende.

"Alle teksturene, alle materialene som ble brukt til å skape jungelens jord, trær og blader, ble laget ut fra fotografier han tok i Cévennes, en fjellkjede i det sørlige Sentral-Frankrike."

Problemet med å lage en filmtilknytning som dette var imidlertid at filmen ikke var tilgjengelig for det kreative teamet, noe som betydde at utviklerne i stedet "måtte stole på filmen fra 1933 for å implementere en skikkelig kunstnerisk retning. Jeg kjente til Peter Jacksons forkjærlighet for denne filmen, og jeg baserte arbeidet mitt på denne første versjonen av King Kong."

