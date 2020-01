En etterfÃ¸lger til Knives Out er pÃ¥ vei

Rian Johnson, den kontroversielle regissøren bal Star Wars: The Last Jedi, imponerte i fjor med "Whodunit"-filmen Knives Out. Filmen har både tjent godt, og blir trolig nominert til en rekke Oscar-priser, så derfor kan det ikke komme som noen overraskelse at en etterfølger er på vei.

Rian Johnson bekreftet dette overfor Hollywood Reporter under Golden Globe-utdelingen, og at det er meget sannsynlig at Daniel Craigs hovedkarakter vender tilbake.

De karakterene som Craigs karakter er basert på løste også flere mysterier i flere filmer, så det er ikke så rart at samme format benyttes her.

Historien i den kommende filmen vil fokusere mer på karakteren hans, som heter Benoit Blanc.