En Fallout: New Vegas-remaster ville være "fantastisk"

Stort sett alle titler i Fallout-serien er flotte spill (til og med Fallout 76 i dag), men det mest elskede av dem alle er sannsynligvis Fallout: New Vegas. Dette ble utviklet av Obsidian Entertainment (Grounded, The Outer Worlds og Pentiment) og lansert tilbake i 2010.

Det har en stor tilhengerskare med folk som fortsatt lager mods for det, og Obsidian sier selv at de ville "elsket" å lage en oppfølger. Selv om dette var vanskeligere å ordne opp tidligere, eies både Obsidian Entertainment og Bethesda av Microsoft i disse dager, noe som betyr at alle juridiske hindringer er borte.

I et intervju med TheGamer forteller spillregissørene Tim Cain og Leonard Boyarsky fra Obsidian om en annen måte å bringe denne klassikeren tilbake på, der førstnevnte sier:

"Ikke at det er opp til meg, men ville ikke en grafisk remaster av Fallout: New Vegas være fantastisk?"

Vi tror absolutt det, og heldigvis er også Boyarsky enig: " Det ville være fantastisk".

Som vanlig er dette fortsatt ikke en bekreftelse på noen måte, men med Obsidian som viser en så ærlig og åpen interesse for det klassiske Fallout-eventyret bør vi virkelig ikke være for overrasket over å se New Vegas bli brakt tilbake til slutt - på den ene eller den andre måten.