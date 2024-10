"En feilfri utgivelse er umulig", ifølge Bethesda

HQ

Mens mange spill de siste årene har blitt kritisert for å være buggy, har Bethesda hatt et visst rykte for sine lanseringer i mange, mange år nå. Skyrim-giganter sender deg fortsatt opp i stratosfæren, Fallout-figurer kan bli monstre på et øyeblikk, og til og med Starfield har den typiske Bethesda-buggy-sjarmen.

Ifølge Skyrims sjefsdesigner og Starfield systemdesigner Bruce Nesmith er dette bare en del av livet for en spillutvikler. Til VideoGamer sier Nesmith at dette er en sannhet som bransjen har tatt inn over seg for lenge siden.

"Når en utvikler slipper et spill, vet de alle tingene som er ødelagt med det, dette er ikke mysterier," sa han. "Det er umulig å ha en feilfri utgivelse. Det finnes ikke noe spill på markedet som er feilfritt."

Nesmith fortsetter med å si at fordi spillene er så store i dag, er det umulig for dem å være helt rene. Feil vil dukke opp, men Nesmith mener at det tidligere fantes en tilgivelse som raskt har forsvunnet fra spillernes side.

"Jeg vil være den første til å si at Bethesda Games kunne hatt en høyere grad av polering," sa han. "Spillernes forventninger er at spillet er feilfritt, at det ikke har noen bugs. Det er deres forventning. Du trenger ikke å like det, men det er der."

Hvordan ser du på bugs i spill?