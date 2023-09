En fengslende dokumentarfilm kommer til Apple TV+ i oktober

Apple har nettopp annonsert at de vil markere årets mest uhyggelige måned med en ny dokumentar på Apple TV+. Serien går under navnet The Enfield Poltergeist, og består av fire episoder med ekte lydopptak som ble tatt opp under etterforskningen av overnaturlige elementer i London i 1977.

Den uhyggelige historien regnes som "verdens mest berømte poltergeist-sak", og som traileren viser, er det virkelig uhyggelig og skremmende å høre noen av opptakene som ble gjort i dette forstadshuset under etterforskningen.

The Enfield Poltergeist kommer på Apple TV+ den 27. oktober.