En fjerde Bridget Jones-film er på vei

Det er nesten ti år siden den siste filmen i Bridget Jones-serien kom, da Bridget Jones's Baby hadde premiere i 2016. Men det ser ut til at vi kan få se mer fra denne romantiske komedieserien i nær fremtid, for Variety bekrefter at det ikke bare er gitt grønt lys for en fjerde film, men at to av seriens hovedrolleinnehavere også skal spille i den.

HQ

Det sies at både Renee Zellweger og Hugh Grant kommer til å gjenta rollene sine i denne fjerde filmen, og at rollebesetningen vil bli forsterket med Emma Thompson igjen, samt nykommerne Leo Woodall og Chiwetel Ejiofor. Det er ikke kjent om Colin Firth vil være med i filmen.

Det vi vet er at filmen skal hete Bridgit Jones: Mad About the Boy og at den kommer på kino og strømmes på Peacock den 14. februar 2025.

Gleder du deg til mer Bridgit Jones?