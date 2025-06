En fjerde Marvel-film skal ha premiere i 2028

HQ

Å gjette hvor mange filmer Marvel Studios vil ha premiere i løpet av et kalenderår, har blitt en virkelig utfordrende vending. Der vi en gang forventet tre filmer hver 12. måned, har vi i det siste gått fra én i 2024 til tre i år, til det som sannsynligvis blir to neste år, og deretter etter alt å dømme ytterligere to i 2027, før vi nå har hele fire i 2028. Det er en spesielt uvanlig situasjon ettersom Disney-sjef Bob Iger nylig uttalte at målet var å konsolidere og ta et større fokus på kvalitet fremfor kvantitet i fremtiden, noe denne siste nyheten overhodet ikke vitner om.

Vi sier dette fordi Variety nå rapporterer at de tre planlagte filmene i 2028 utvides til fire, med en ekstra film som nå er planlagt å ha premiere 15. desember 2028 og bygge på et år som vil inneholde filmer i februar, mai og november.

Det skal sies at det er en veldig stor sjanse for at denne kalenderen og premiereplanen ikke holder, og at noe blir forsinket, fjernet eller fremskyndet for å skape et mer balansert oppsett. I tillegg vet vi ikke hva noen av disse filmene er ennå, for etter Avengers: Secret Wars i desember 2027 har det vært helt radiotyst på Marvel. Det har ikke hindret ryktene i å florere, det være seg en stor X-Men film, Black Panther 3, den lenge utskjelte Blade, en Fantastic Four oppfølger, og mer.

Forventer du fire Marvel filmer i 2028?