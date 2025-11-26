En første sniktitt på Scrubs reboot

HQ

Vi har visst en stund at en ny sesong av Scrubs er på vei, 15 år etter at serien ble avsluttet. I løpet av det siste året har vi jevnlig kunnet rapportere om tilbakevendende skuespillere, og stort sett alle som har hatt store roller kommer tilbake.

Premieren er 25. februar, og med så kort tid igjen er det nå på tide å møte Sacred Heart-gjengen igjen, ettersom den første teaseren har blitt sluppet via Instagram. Våre favorittleger ser overraskende friske ut og ser ut til å ha beholdt sin komiske timing.

Bill Lawrence, som en gang skapte Scrubs, står også bak denne sesongen, som vil ha totalt ni episoder. Tror du det vil være mulig å gjenskape magien fra Sacred Heart i 2026?