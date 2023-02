En første titt på Solium Infernums gameplay

HQ

League of Geeks, utvikleren bak det kommende strategispillet Solium Infernum, har vist frem den første batchen med gameplay fra tittelen. Traileren ble avslørt i helgen, og gir oss en titt på hva slags action og kaos som vil være i vente når tittelen utgis, og gir til og med en sniktitt på brukergrensesnittet og hvordan spillbrettet fungerer.

For å legge til dette, som en del av et medfølgende Steam-blogginnlegg, bemerket utvikleren at Solium Infernum vil få tekniske forhåndsvisninger i de kommende ukene og månedene, noe som betyr at spillerne kan registrere sine interesser i potensielt å få spille spillet før lanseringen på en uanmeldt dato i fremtiden.

Husk å sjekke ut traileren nedenfor.