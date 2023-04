En Galaxy Quest-serie kommer til Paramount+

HQ

Det er kanskje litt før mange av deres tid, men på slutten av det forrige årtusenet fant en parodi på Star Trek veien til kinoene. Den var kjent som Galaxy Quest, og så en haug med A-listestjerner, inkludert Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tim Allen, Sam Rockwell og flere ha det litt moro på beskostning av Picard og kompani.

Nå som Paramounts strømmetjeneste, Paramount+, har blitt den viktigste måten å hengi seg til alt Star Trek har produksjonsselskapet bestemt at det ikke er noe bedre tidspunkt for Galaxy Quest å komme tilbake. Deadline avslører at et show basert på Galaxy Quest utvikles for streamingtjenesten.

Det virker som om denne serien er veldig, veldig tidlig i utviklingen, da det ikke er noe ord om rollebesetning, regissører, utgivelsesdatoer eller i det hele tatt et konsept enda.

Dette ville ikke være første gang Paramount har blitt presset til å få en Galaxy Quest-serie på gang, for de gjorde også et forsøk på å lage en serie basert på showet for Amazon tilbake på midten av 2010-tallet.