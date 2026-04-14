En håndfull nye bilder fra Spider-Man: Beyond the Spider-Verse har blitt delt

Vi har allerede måttet vente lenge på Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, som først så ut til å få premiere like etter Across the Spider-Verse i 2023, men så falt dette fra hverandre. Som det ser ut nå, får filmen kinopremiere 18. juni neste år, noe som betyr at ventetiden mellom den andre og tredje filmen blir litt kortere enn ventetiden var mellom den første og andre filmen.

Vi bringer alt dette opp som under Cinemacon, Sony delte noen nye bilder av den kommende animasjonsfilmen, med disse nok en gang erting den fantastiske art direction og også noen narrative tråder som vil bli pakket ut.

Vi kan forvente at Miles og faren hans vil forsones, alt mens Spider-Punk ser ut til å sparke ræv. Det er til og med en veldig fargerik kamp mellom Miles og en annen Spider-Person, men du trenger ikke at vi forteller deg om disse bildene, da du ganske enkelt kan se dem nedenfor.