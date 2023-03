En haug med Star Trek-show har blitt fornyet av Paramount

HQ

Mens Disney har Star Wars, har Paramount Star Trek. Mens førstnevnte generelt oppfattes som den større franchisen, har Paramount sveivet ut Star Trek show i det siste, og ettersom Star Trek: Picard og Star Trek: Discovery nærmer seg slutten, er alle øyne rettet mot fremtiden til sci-fi-franchisen.

Paramount har nå avslørt at fremtiden vil inneholde mye mer Star Trek, ettersom en tweet har bekreftet at Star Trek: Strange New Worlds kommer tilbake for sin andre sesong juni 15, 2023 og har blitt fornyet for sesong 3; Star Trek: Lower Decks kommer tilbake med sesong 4 på sensommeren og får også en femte sesong; og til slutt får Star Trek Prodigy sin andre sesong i vinter.

Hvert show og deres fremtidige episoder vil være tilgjengelig på Paramount+, noe som betyr at hvis du er en Trekky, er strømmetjenesten fortsatt det beste stedet å få din Star Trek løsning.